Нові правила поїздок та їжа на виніс: в Італії скасували жорсткий карантин

В Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом'якшення карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як повідомляє видання Ansa, нові правила дозволяють діяльність виробництв, будівельних компаній і деяких оптових торговців. Роздрібна торгівля має запрацювати через два тижні.

Відновлення роботи дозволено за умови, що всі установи суворо дотримуватимуться протоколів безпеки на робочому місці.

Крім того, на всій території країни відкриваються парки та сквери. Окремі спортсмени можуть повернутися до тренувань.

Бари й ресторани знову відчинять свої двері для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати вдома або в офісі. Повне відкриття ресторанів і барів, а також перукарень та салонів краси очікується з червня.

Людям дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але зібрання більш як 15 осіб заборонені. Зустрічі з рідними мають відбуватися за умови дотримання дистанції та використання масок. Похорони рекомендується проводити на відкритому повітрі.

Італійцям дозволено пересуватися по своїх регіонах ansa.it

В інші регіони поки їздити не можна, крім робочої необхідності. Також зберігається вимога заповнення сертифікатів із підтвердженням мети поїздки.

Ті, хто застряг на півночі Італії, тепер можуть повернутися в свої регіони проживання. Однак черг і хаосу на вокзалах або в аеропортах великих міст не спостерігається.

На входах у потяги та літаки пасажирам вимірюють температуру, також усі зобов'язані бути в рукавичках і масках.

На автомагістралях збільшився трафік, але немає заторів або черг. Рух регулюють патрульні.

Станом на ранок 4 травня в Італії зафіксовано 210 717 випадків коронавірусу, з них 28 884 летальні. За останню добу в країні померли 174 інфіковані, що є найнижчим показником за останній місяць.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зараз відбувається в охопленій коронавірусом Італії.

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