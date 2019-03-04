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Нове вторгнення? Найманців Путіна засікли ще в одній країні

5.7тЧитати матеріал російською

В африканській республіці Лівія виявили 300 російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Бойовики прибули до міста Бенгазі для підтримки командувача Лівійською національною армією Халіфи Хафтара, передає The Telegraph із посиланням на джерело в уряді Великобританії.

Повідомляється, що "багато бійців Вагнера вирушили (в Лівію. – Ред.), і ходять чутки, що туди ж попрямували й військовослужбовці".

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Видання зазначає, що в бойову задачу найманців входить забезпечення безпеки портів Тобрук і Дерна для російського флоту. Також, якщо вони заволодіють енергетичною галуззю країни, то можуть отримати можливість контролювати потік нафти в країни південної Європи, йдеться в публікації.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Хуйня ,вот интересно,когда пиндосийских посылает своих ублюдков в другие страны свергать законные правительства ,это подаётся аки неебацца какое богоугодное дело,а вот если их оппоненты такой же хуйней страдают ,это удобное пиздец как крамольно ..честно пытаюсь понять суть,но выводы напрашиваются только такие,если штаты настали это очень заебись пахнет,если наша или другой их противник .это сразу говнянка...чудеса да и только,а по логике ,то у каждого свой интерес,а задача журнашлюх ,не политическая заказная проституция,к просто беспристрастная подача информации ,.тогда будет доверие к СМИ .
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Питон Каа
Питон Каа
Учитесь, бандерлоги. Западная коалиция раздолбала Ливию, теперь она в руках бандитствующих группировок, воюющих меж собой и частных армий нефтедобывающих компаний. Нам тоже нужен свой кусок пирога, да пожирнее.
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