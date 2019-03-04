Нове вторгнення? Найманців Путіна засікли ще в одній країні

В африканській республіці Лівія виявили 300 російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Бойовики прибули до міста Бенгазі для підтримки командувача Лівійською національною армією Халіфи Хафтара, передає The Telegraph із посиланням на джерело в уряді Великобританії.

Повідомляється, що "багато бійців Вагнера вирушили (в Лівію. – Ред.), і ходять чутки, що туди ж попрямували й військовослужбовці".

Видання зазначає, що в бойову задачу найманців входить забезпечення безпеки портів Тобрук і Дерна для російського флоту. Також, якщо вони заволодіють енергетичною галуззю країни, то можуть отримати можливість контролювати потік нафти в країни південної Європи, йдеться в публікації.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ООН почала розслідування, в якому підозрюють російських найманців із ПВК "Вагнер" у тортурах людей в Центральноафриканській Республіці.

У Росії відреклися від путінських найманців у Сирії.

Також з'ясувалася сенсація про ПВК "Вагнер" і ГРУ Росії.

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