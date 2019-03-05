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Нове пришестя? В Італії з неба з'явився образ Ісуса Христа. Фото

9.6тЧитати матеріал російською

В Італії жителі були вражені, побачивши в небі сонячний образ у вигляді Ісуса Христа.

Як повідомляє видання The Daily Mail, неймовірний випадок трапився в муніципалітеті Агрополі.

Повідомляється, що автором загадкових знімків став місцевий житель Альфредо Ло Брутто. На фото видно, як якийсь силует буквально завис над морем. Незвичайне скупчення хмар і ефект сонячного світла ніби повторили знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

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"Я був зачарований видом. Не часто ділюся знімками в соціальних мережах, але коли зробив цей, одразу відчув, що хочу, щоб інші теж його побачили. Це було дуже красиво", – розповів Брутто.

The Daily Mail

The Daily Mail

Образ Ісуса Христа

The Daily Mail

The Daily Mail

Образ Ісуса Христа

The Daily Mail

The Daily Mail

Образ Ісуса Христа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Італія
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