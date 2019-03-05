Нове пришестя? В Італії з неба з'явився образ Ісуса Христа. Фото

В Італії жителі були вражені, побачивши в небі сонячний образ у вигляді Ісуса Христа.

Як повідомляє видання The Daily Mail, неймовірний випадок трапився в муніципалітеті Агрополі.

Повідомляється, що автором загадкових знімків став місцевий житель Альфредо Ло Брутто. На фото видно, як якийсь силует буквально завис над морем. Незвичайне скупчення хмар і ефект сонячного світла ніби повторили знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

"Я був зачарований видом. Не часто ділюся знімками в соціальних мережах, але коли зробив цей, одразу відчув, що хочу, щоб інші теж його побачили. Це було дуже красиво", – розповів Брутто.

The Daily Mail Образ Ісуса Христа

The Daily Mail Образ Ісуса Христа

The Daily Mail Образ Ісуса Христа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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