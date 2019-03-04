"Новачка" не пошкодують": пропагандистка Скабєєва злякалася повторення шляху Скрипалів

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва приїхала в британський Солсбері в річницю отруєння екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Вона побувала біля будинку і в ресторані "Zizzi", де були виявлені сліди "Новачка".

Російські ЗМІ тут же розтиражували новину з заголовками "Скабєєва повторила шлях Скрипалів". Сама ж пропагандистка забобонно відповіла: "Не дай Бог, звичайно!".

У мережі висміяли її візит.

"Руссо-пропагандонша Скабєєва перелякалася заголовком руссо-ЗМІ. Так, а що вона хотіла? Во славу Батьківщини "Новачка" ні для кого не пошкодують!" - зокрема зауважив український політолог, блогер Олексій Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС Росії назвав спробу отруїти отрутою "Новачок" екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію трюком британського уряду під назвою "дохлий кіт".

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