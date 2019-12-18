Нова зустріч Зеленського з Путіним: у Росії назвали дату

Нова зустріч глав України, Росії, Німеччини та Франції у "нормандському форматі" може пройти на початку квітня 2020 року.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело, близьке до МЗС Німеччини. У той же час, інше дипломатичне джерело розповіло про пропозицію провести ці переговори 9 квітня.

Правда, за інформацією видання, в Москві нібито сумніваються, що до цього часу виникнуть передумови для обговорення проблем Донбасу на вищому рівні.

Володимир Зеленський і Володимир Путін РБК

"Перш ніж новий саміт відбудеться, Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на сході України належить вирішити питання, які чотири лідери позначили в Парижі. Це передбачається зробити сьогодні (18 грудня – Ред.) на останньому в нинішньому році засіданні ТКГ у Мінську ", – йдеться в статті.

Відзначимо, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон у вівторок, 17 грудня, провели телефонну розмову, в рамках якої обговорили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч "нормандської четвірки", на якій було прийнято рішення, зокрема, про припинення вогню на Донбасі, обмін утримуваними особами, розведення військ ще на 3 ділянках.

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