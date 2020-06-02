Нова Зеландія майже перемогла COVID-19: залишився один хворий

Юрій Сергієнко Світ 22:27, 2.06.2020 Оновлено: 22:35, 2.06.2020

У Новій Зеландії залишився всього один пацієнт з підтвердженим випадком коронавирусної інфекції COVID-19.

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Протягом останніх 11 днів в країні не фіксувалося нових захворювань. Про це заявила глава уряду Джасінда Ардерн, передає CNN.

У зв'язку з цим влада планує наступного тижня скасувати карантинні обмеження.

"Якщо не буде нових випадків протягом найближчих днів, тоді ми могли б зняти обмеження наступного тижня", – підкреслила Ардерн.

У країні ще діють обмеження щодо соціальної дистанції та масових зібрань, проте навіть якщо їх знімуть, то прикордонний контроль залишиться суворим, щоб уникнути завезення нових випадків.

Всього в Новій Зеландії з населенням понад 5 мільйонів коронавірусом заразилися 1 504 людини, з яких 1 481 пацієнт одужав і 22 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Швейцарії зупинили поширення COVID-19, країна починає повертається до нормального життя.

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