Нова вакцина БЦЖ врятує від COVID-19? Вчені обнадіяли прогнозом

Німецькі вчені розробили новою протитуберкульозну вакцину й тепер перевіряють ефективність її захисту і від коронавірусу COVID-19.

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Новий препарат винайшли дослідники Інституту інфекційної біології імені Макса Планка в Берліні. За оцінкою фахівців, він може бути набагато дієвішим, повідомляє DW.

"Бацила Кальмета-Герена стимулює вроджений імунітет, і з її допомогою можна зміцнювати захист від вірусних респіраторних інфекцій. Оскільки вакцина-кандидат VPM1002 створена за допомогою генетичної модифікації БЦЖ, вона повинна надавати аналогічний ефект", – заявив глава відділення імунології інституту професор Штефан Кауфман.

За його словами, дослідження на мишах показують, що VPM1002 активує імунну систему і в такий спосіб може значно послабити тяжкий перебіг вірусних інфекцій, зокрема й COVID-19.

"Вакцина або навіть патоген завжди стимулюють два типи власного захисту організму. Один із них – вроджений або неспецифічний імунітет, який здатний дуже швидко нейтралізувати дію патогенів, знищуючи їх. Другий – придбаний або специфічний імунітет. Їхня взаємодія забезпечує найкращу імунну реакцію і найкращий ендогенний захист", – пояснив Кауфман.

Німецькі вчені підкреслюють, що клінічні випробування VPM1002 планується завершити протягом декількох найближчих років, після чого можна буде розпочати промислове виробництво вакцини.

"Ми вважаємо дослідження нової протитуберкульозної вакцини VMP1002 багатообіцяючими", – констатують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний позаштатний дитячий імунолог Києва Федір Лапій заявив, що вакцина БЦЖ проти туберкульозу не створює імунітету від нового типу коронавірусу COVID-19. Зараз її тільки тестують щодо впливу на хід хвороби.

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