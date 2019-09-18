Нова очільниця Ради Європи приступила до роботи

Новий генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 18 вересня приступила до виконання своїх обов'язків.

Вона обрана головою цієї міжнародної організації на наступні п'ять років, пише "Укріфнорм".

56-річна політикиня до цього була віцепрем'єр-міністром і главою МЗС Хорватії, а також членом правоконсервативної партії Хорватська демократична співдружність.

На посаду генерального секретаря РЄ була обрана в червні 2019 року. Вона змінила норвезького політика Турбйорна Ягланда, який очолював організацію цілих десять років.

На виборах Пейчинович-Бурич отримала 156 голосів на свою користь, її конкурент, глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс – 105, пише "Новое время".

Марія Пейчинович-Бурич Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 минулий генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд оскандалився через свої слова про Україну. Він уTwitter привітав президента України Володимира Зеленського з перемогою його партії "Слуга народу", зазначивши, що це шлях до суверенного українській державі.

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