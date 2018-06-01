Нова НП в російському ТРЦ: з'явилося відео вибуху

На відео потрапив момент вибуху в дитячій кімнаті в ТЦ "Комсомол" в Іркутську під час експерименту.

Відео з камери спостереження з'явилося в Telegram-каналі Life Shot.

Як видно на записі, діти спостерігали за експериментом, який проводили двоє дорослих, але в один момент горюча рідина спалахнула.

Після цього діти почали вибігати з приміщення, почалася тиснява.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в російському Кемерово в березні в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини , в числі яких 41 дитина.