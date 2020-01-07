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7 січня • оновлено в 21:11
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Може зруйнуватися: легендарному Нотр-Даму загрожує нова небезпека

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Паризькому собору Нотр-Дам все ще загрожує небезпека подальшого руйнування. Новий етап ремонтних робіт може призвести до обвалення покрівлі історичної будівлі.

Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив уповноважений уряду Франції по відновленню собору Паризької Богоматері, генерал Жан-Луї Жоржелен, повідомляє DW. Незважаючи на оптимістичний настрій, він попередив, що потрібно уважно стежити за станом склепіння.

Собор Нотр-Дам

Собор Нотр-Дам

Зараз в Нотр-Даму починаються роботи не по відновленню собору, а задля запобігання більш серйозних руйнувань. Використовуючи вісімдесятиметровий кран будівельники збираються демонтувати металеві будівельні ліси, які частково розплавилися під час пожежі. Їм треба буде зібрати близько десяти тисяч металевих балок.

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Ця операція дуже небезпечна для склепіння собору. Як повідомлялося раніше, є 50-відсоткова ймовірність того, що Нотр-Дам не вдасться врятувати, через те що металеві риштування можуть впасти на ту частину покрівлі яка вціліла після пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки. Світ був шокований цією подією.

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Франція Париж
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