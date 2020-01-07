Може зруйнуватися: легендарному Нотр-Даму загрожує нова небезпека

Паризькому собору Нотр-Дам все ще загрожує небезпека подальшого руйнування. Новий етап ремонтних робіт може призвести до обвалення покрівлі історичної будівлі.

Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив уповноважений уряду Франції по відновленню собору Паризької Богоматері, генерал Жан-Луї Жоржелен, повідомляє DW. Незважаючи на оптимістичний настрій, він попередив, що потрібно уважно стежити за станом склепіння.

Собор Нотр-Дам

Зараз в Нотр-Даму починаються роботи не по відновленню собору, а задля запобігання більш серйозних руйнувань. Використовуючи вісімдесятиметровий кран будівельники збираються демонтувати металеві будівельні ліси, які частково розплавилися під час пожежі. Їм треба буде зібрати близько десяти тисяч металевих балок.

Ця операція дуже небезпечна для склепіння собору. Як повідомлялося раніше, є 50-відсоткова ймовірність того, що Нотр-Дам не вдасться врятувати, через те що металеві риштування можуть впасти на ту частину покрівлі яка вціліла після пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері спалахнула пожежа, яка зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки. Світ був шокований цією подією.

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