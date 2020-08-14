Нотр-Дам і Біг-Бен 'вкрали': історик розкрила правду про походження пам'яток

Собор Паризької Богоматері, Біг-Бен, Вестмінстерське абатство і собор Святого Марка нібито були "вкрадені", а точніше – зроблені за арабськими прототипами.

Таку таємницю східного походження цих всесвітньо відомих архітектурних пам'яток західної цивілізації розкрила в книзі "Крадучи в сарацинів" історик і письменниця Діана Дрейк. Водночас саму її вразила реакція громадськості на такий погляд, пише The Guardian.

"Архітектурний дизайн Нотр-Дама, як і всіх готичних соборів у Європі, походить безпосередньо з сирійської церкви п'ятого століття Калб Лозех", – стверджує вона.

За її словами, на Близькому Сході першими з'явилися не тільки вежі-близнюки й вікна-розетки, а й ребристі склепіння, а також загострені арки та концепція вітражів. Тоді як готична архітектура в тому вигляді, в якому її знає весь світ, підкреслила Дарк, набагато більше "зобов'язана арабській та ісламській спадщині, ніж готам".

Архітектурне оформлення собору Святого Марка і Вестмінстерського абатства нібито теж "вкрали" у Сходу

Історик зазначила, що написати книгу про це її серед іншого спонукали зростаючі в Європі ісламофобні настрої.

У результаті робота Дарк спровокувала за собою багато критики на її адресу. Письменниця ж здивувалася реакції, підкресливши, нібито думала, що про арабське походження цих відомих пам'яток знає набагато більше європейців.

"Однак багато з них перебувають в абсолютному невіданні про історію культурної апроприації. Зараз у нас є Схід і Захід. У ті часи такого не було, а культурний обмін був колосальним – більшою мірою зі Сходу на Захід. А назад надходило дуже мало", – пояснила Дарк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ потрапили фото і відео згорілого собору Паризької Богоматері – його шпиль рік тому впав у результаті пожежі, але сам собор дивом уцілів.