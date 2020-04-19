Нотр-Дам через рік після пожежі: як виглядає зараз. Фото і відео

У ЗМІ потрапили фото і відео собору Паризької Богоматері, шпиль якого рік тому впав в результаті пожежі, але сам собор чудом майже не зруйнувався.

Кореспондент ВВС в Парижі Люсі Вільямсон розповіла, чому відновлення даху Нотр-Дама-де-Парі було припинено, що турбує реставраторів, і чому настоятель собору порівнює його із солідною дамою (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Сумно, але і в такому вигляді – напівзруйнований, з дірками – він не втратив своєї чарівності. А в стінах спорожнілої будівлі примарно співає вітер. Майже весь минулий рік цю тиху музику перекривали будівельні роботи, туристи і рух транспорту навколо. Але сьогодні у цього готичного гіганта тихо і порожньо", – повідомила кореспондент.

Нотр-Дам через рік після пожежі: як виглядає зараз

"Будівельні крани зніяковіло завмерли над риштуванням, зникли туристи, зазвичай збираються навколо, щоб зробити селфі на тлі вже відбудованих частин собору. Через карантин всі роботи тут зупинили", – зазначила Вільямсон.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

"Нотр-Дам – це 850-річна поважна леді, – каже настоятель собору Патрік Шові. – Старенька, яка отримала важкі травми, і зараз хворіє. Думаю, тут є певний символізм. Зараз всі літні і хворі люди – на карантині або в самоізоляції. І Нотр-Дам – не виняток. Він один, але не кинутий напризволяще".

Рік тому, 15 квітня 2019, монсеньйор Шові відпочивав в сусідньому кафе, коли побачив густі клуби білого диму, які піднімалися з шпиля Нотр-Дама. Він помчав до будівлі, яку так добре знає.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Вогонь швидко робив свою справу, охопивши середньовічні крокви. А потім перекинувся на славетний шпиль, який впав на очах у тисяч приголомшених людей. Впродовж кількох критичних годин пожежники попереджали французького президента, що, можливо, не зможуть врятувати собор.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Рік по тому на зовнішніх стінах з'явилися дерев'яні опори, а навколо здіймається величезна мережа нового риштування. За іронією долі, саме вони запалали першими під час пожежі, оскільки в храмі тоді велися реставраційні роботи.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Патрік Шове каже, що перебувати всередині досі небезпечно.

"Він все ще дуже хиткий, – пояснює він. – Коли старі будівельні риштаки приберуть, лише тоді можна буде сказати, що собор врятований на 100%".

Під час пожежі розплавилося багато свинцю. Свинцевий пил також осів на знаменитих вітражах. Щоб убезпечити людей, які працюють над відновленням собору, фахівець з вітражів Клодін Луазель ретельно перевіряє кожну вітражну панель у будівлі 19-го століття.

У документальному фільмі BBC "Відновлення Нотр-Дама" вона розповіла, що деякі вікна не чистили протягом століть, тому саме бруд захистив їх від свинцевого осаду під час пожежі.

"Перший товстий шар (пилу) став своєрідним захистом, – пояснила вона. – Нам просто треба прибрати всі ці відкладення".

Клодлін реставрує вітражі на нижньому рівні собору, фахівці вважають, що вікна, розташовані вище, швидше за все, постраждали сильніше.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Майстри у всіх куточках Франції відновлюють меблі та предмети мистецтв, які вдалося врятувати під час пожежі. Вся країна докладає зусиль, щоб мінімізувати втрачене.

Однак причиною затримки відновлення готичної архітектурної перлини став не лише коронавірус. Після того, як пожежу погасили, роботи тривалий час відкладалися через забруднення свинцем і погану погоду.

Щоб допомогти реставраторам, фахівці з паризького Національного центру наукових досліджень працюють над створенням цифрових моделей для кожного каменю і кожної балки собору.

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Кожен з елементів – неповторний, в деяких власні, властиві тільки певній епохи характерні риси. Те, що ми бачимо, – це з'єднання технологій XII і XXI століть.

"Це дивно, – говорить дослідник Лівіо де Лука. – В рамках цього проекту ми використовуємо найсучасніші технології. Дані, які ми зберемо, вивчатимуть майбутні покоління".

Собор Паризької Богоматері WINDFALL FILMS

Зараз активно обговорюють, як мають виглядати нові шпиль і дах собору. Архітектори з різних країн надсилають проєкти, де є дзеркала, сонячні батареї та широке скло.

Зовнішнє облицювання може змінитися, але ідентичність собору, його індивідуальність залишаться незмінними – всесвітньовідома будівля, Нотр-Дам – французька ошатна пані, французька леді. Багато століть й до нині для багатьох – Перша леді Парижа.

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарному Нотр-Даму загрожує нова небезпека. Він може зруйнуватися.

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