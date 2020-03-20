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20 березня • оновлено в 10:41
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Нострадамус передбачив коронавірус і порятунок від нього

8.2т
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Французький астролог Мішель Нострадамус свого часу міг передбачити щось схоже на епідемію коронавірусу.

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Про це він писав у своїх щорічних катренах, передає "Апостроф". Зокрема, у його прогнозі на 2020 рік фігурує риба. Як відомо, коронавірус з'явився саме на рибному ринку китайського міста Ухань.

"Риба, яка живе у воді і на землі, величезною хвилею буде викинута на берег, Форма її дивна, приваблива і жахлива. Незабаром з моря до стін міста підійдуть вороги", – писав він.

Нострадамус міг передбачити коронавірус

Нострадамус міг передбачити коронавірус

Вчені почали активно вивчати катрени астролога. Вони вважають, що якщо передбачення Нострадамуса не закінчується на 2020 році, то у людства є надія порятунок.

Судячи з його прогнозів, порятунок може прийти ближче до 2024 року. "Яка дорожнеча! Але два великих благодійника /добряка/ принесуть допомогу звідусіль, по землі і по морю", – писав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарська ясновидиця Ванга ще в минулому столітті могла передбачити пандемію коронавірусу 2019 nCoV. Ванга говорила, що люди будуть падати і помирати прямо на вулицях від давно забутого вірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Нострадамус
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