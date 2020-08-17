Норвежця, пов'язаного з "Північним потоком-2", заарештували після контактів із розвідкою РФ

Юрій Сергієнко Світ 23:43, 17.08.2020 Оновлено: 23:52, 17.08.2020

У Норвегії за підозрою у розголошенні секретної інформації заарештовано підданого цієї країни.

Норвежця схопили після зустрічі зі співробітником російських спецслужб, повідомляє місцевий телеканал NRK.

Затримання 50-річного чоловіка сталося після зустрічі з агентом у ресторані в Осло 15 серпня. Йому висунули обвинувачення у розголошенні державної таємниці та розголошенні державної таємниці в особливо великому розмірі. Норвежцю загрожує до 3 і 15 років в'язниці за обома статтями. Сам він заперечує всі обвинувачення.

У поліції наголосили, що обвинувачений кілька разів зустрічався з офіцером російської розвідки.

Чоловік працює в компанії DNV GL (Det Norske Veritas). За версією слідства, він міг передавати дані, пов'язані з оборонними технологіями, а також ліквідацією НС та військовою інфраструктурою.

DNV GL обслуговує морську, нафтогазову й енергетичну галузі в усьому світі, займається незалежною сертифікацією і надає послуги консалтингу. Вона пов'язана з проєктом "Північний потік 2": надає сертифікати відповідності морського стандарту підводних трубопроводів, без яких газопровід не може бути зданий в експлуатацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт розповів, як на "Північний потік-2" вплинуть нові санкції США. Директор Каспійського політичного центру Ефган Ніфті вважає, що вони сповільнять, але не зупинять будівництво газопроводу.

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