Норвегія вишле російського дипломата через шпигунський скандал

З посольства РФ в Норвегії вишлють дипломата, замішаного в шпигунському скандалі. norway.mid.ru

Міністерство закордонних справ Норвегії прийняло рішення вислати російського дипломата, який зустрічався з норвежцем, обвинуваченим в шпигунстві на користь РФ.

Про це 19 серпня повідомила норвезька телекомпанія NRK. У МЗС не назвали імені депортованої людини, але уточнили, що вона працювала в торговому відділі російського посольства.

"Ми повідомили послу РФ про те, що співробітник російського посольства є персоною нон грата і його попросять залишити Норвегію. Це відбувається тому, що він вчинив дії, які не відповідають його статусу і ролі як дипломата", – повідомив начальник відділу комунікацій МЗС Трюдо Маасейде.

Дипломату дали 72 години, щоб покинути країну.

Що передувало

Рішенню МЗС передувало затримання громадянина Норвегії Харшарна Сінгх Татгара, який зізнався, що передавав інформацію російському дипломату і отримував від нього гроші. Татгар був заарештований в суботу, 15 серпня, під час зустрічі з російським дипломатом в піцерії в Сагеней в Осло.

За словами Маасейде, розслідування триває, і МЗС його хід не коментує.

У понеділок Татгар був поміщений під варту на чотири тижні. Він звинувачується в порушенні статей 123 і 124 Кримінального кодексу, які стосуються розголошення державної таємниці і грубого розголошення державної таємниці відповідно.

Норвезькі дипломати заявили, що російська сторона поки ніяк не відреагувала на те, що трапилося.

Хто такий Татгар

50-річний Татгар, уродженець Індії, живе в Норвегії з тих пір, як в 1997 році отримав докторський ступінь з переробки вторсировини і технології матеріалів в Норвезькому університеті науки і технологій (NTNU).

З травня 2012 року Татгар працював в нафтогазовому департаменті компанії DNV GL (Det Norske Veritas).

50-річний Татгар, уродженець Індії, живе в Норвегії з 1997 року (Nrk.no)

Там він протягом минулого року був менеджером проекту і мав контакти з клієнтами, що мають відношення до оборонної промисловості.

Двоє колишніх колег Татгара розповіли журналістам, що вони бачили в ньому дуже висококваліфіковану людину, творчу і милу.

Шпигунські скандали між Норвегією і Росією

Після розпаду Радянського Союзу Норвегія кілька разів висилала російських дипломатів.

Перший раз це було напередодні Різдва в 1992 році. Тоді був висланий третій секретар посольства Росії в Осло Віктор Федик. Тодішній керівник служби спостереження Ян Грендал сказав, що Федик був офіцером ГРУ, російської військової розвідки. Він був висланий за спробу завербувати норвезького громадянина для збору інформації щодо іноземних студентів в Норвегії.

У березні 1998 року були вислані п'ять російських дипломатів. Стверджується, що ці п'ятеро намагалися завербувати норвезьких політиків як інформаторів російської розвідки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, троє російських дипломатів, яких збираються вислати зі Словаччини найближчим часом, можуть бути пов'язані з вбивством чеченського опозиціонера і польового командира Зелімхана Хангошвілі в Німеччині.

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