Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за доцільне розширення "нормандського формату" переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Його раніше запропонував президент України Володимир Зеленський.

Крім того, Пєсков упевнений, що аналогічну російській позицію займають і всі інші країни-учасники переговорів за винятком України, повідомляє "РИА Новости".

"Наскільки ми знаємо, всі учасники "нормандського формату", за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату", – зазначив Пєсков.

Дмитро Пєсков RT

Аналогічну позицію озвучив і член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Олег Морозов. Він заявив, що необґрунтоване розширення кола учасників "нормандського формату" нібито призведе до паралічу переговорного процесу.

"Більш ніж сумнівна пропозиція. У ній міститься елемент прихованої недовіри до Франції і Німеччини, які п'ять років є учасниками "нормандського процесу", – сказав російський сенатор.

За його словами, заяву про необхідність розширення "нормандського формату" не можна розцінювати інакше як "спробу піти від змістовних проблем в сторону формальних". "Питання полягає в тому, яку повістку обговорювати – якої немає з вини української сторони – а не хто буде її обговорювати", – висловився Морозов.

Він переконаний, що "довільне" розширення кола учасників "неминуче призведе до повного паралічу процесу через вирішення численних формальних питань".

"Чому, до речі, не Білорусь або Китай? Це імітація вирішення питання і його реальне торпедування", – обурився одіозний член Ради Федерації бажанням України включити в переговори США і Великобританію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії та України триватимуть у "нормандському форматі", однак почати їх із "чистого аркуша" не вийде.

Зі свого боку глава МЗС Німеччини Хайко Маас зазначив, що "нормандському формату" переговорів щодо ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

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