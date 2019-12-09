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9 грудня • оновлено в 17:55
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Зеленський, Путін, Меркель і Макрон дають пресконференцію: онлайн-трансляція

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Президенти України, Росії та Франції Володимир Зеленський, Володимир Путін і Еммануель Макрон, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель, які прибули на переговори в "нормандському форматі", дають пресконференцію в Парижі.

Початок було заплановано на 19:45 9 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL пропонує вам онлайн-трансляції подій у французької столиці.

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Зеленський, Путін, Меркель і Макрон дають пресконференцію

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон дають пресконференцію

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що метою зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь рішення".

  • Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що на саміті Зеленський буде порушувати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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