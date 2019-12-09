Головна Новини
9 грудня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Вода, кава і цукор: Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі. Фотофакт

Читати матеріал російською

На саміті у "нормандському форматі", який відбувається у понеділок, 9 грудня, в Парижі, журналістам не запропонували ніякої їжі.

Організатори вирішили обмежитися водою, кавою і цукром. Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що представникам медіа залишили у пресцентрі кілька пляшок води. При цьому приміщення було буквально забите людьми. Також поставили каву і кілька склянок із цукром. Із посудом теж вирішили довго не думати – взяли одноразовий.

Новини
Офіційно розпочалася зустріч Зеленського та Макрона у Парижі
Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі

Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі

Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі

Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як президент Володимир Зеленський їхав з аеропорту до Єлисейського палацу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Франція Париж
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
18
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуанские "журналисты" рассчитывали на халявные круасаны, французское вино и сыр
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Париж поразил скромным фуршетом ..." А вам лишь бы на халяву пожрать ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги