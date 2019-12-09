Вода, кава і цукор: Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі. Фотофакт

На саміті у "нормандському форматі", який відбувається у понеділок, 9 грудня, в Парижі, журналістам не запропонували ніякої їжі.
Організатори вирішили обмежитися водою, кавою і цукром. Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що представникам медіа залишили у пресцентрі кілька пляшок води. При цьому приміщення було буквально забите людьми. Також поставили каву і кілька склянок із цукром. Із посудом теж вирішили довго не думати – взяли одноразовий.
Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі
Париж вразив скромним фуршетом на нормандській зустрічі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як президент Володимир Зеленський їхав з аеропорту до Єлисейського палацу.
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