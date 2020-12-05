"Номер два" в дипломатії ЄС: вперше в історії ОБСЄ очолила жінка

У п'ятницю, 4 грудня, новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) було обрано німецьку дипломатку Хельгу Шмід.

Про це повідомило в Twitter представництво Німеччини в ОБСЄ. 59-річна Шмід стала першою жінкою, яка очолила організацію.

Хельга Шмід з вересня 2016 року обіймала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Фактично вона була "номером два" в дипломатії ЄС після верховного представника Жозепа Борреля.

У вересні 2020 року за рекомендацією глави МЗС Німеччини Хайко Мааса уряд канцлера Ангели Меркель запропонував Шмід кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЄ.

Представник Німеччини вже був генсеком ОБСЄ – з 1993 по 1996 роки цей пост займав Вільгельм Хеінк.

Нагадаємо, з 2017 року генсеком ОБСЄ був швейцарець Томас Гремінгер. Низка країн-учасниць організації виступила проти продовження його мандату.

З 2010 року була заступником генсека і політичним директором EEAS. Вона брала участь з боку ЄС у переговорах під час Революції Гідності, а також на початку конфлікту з Росією в 2014 році.

Крім того, Шмід брала участь у переговорах щодо ядерної угоди з Іраном. Була автором 100-сторінкового договору, який успішно уклали в 2015 році з теперешнім президентом Ірану Хассаном Рухані.

У 2006 році Шмід стала директором відділу планування політики та раннього попередження Верховного представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав'єра Солани в Генеральному секретаріаті Ради ЄС у Брюсселі.

У 2000-2005 роках працювала на керівних посадах у штаб-квартирі Міністерства закордонних справ Німеччини. Була керівником політичного апарату та керівником міністерського офісу з 2003 по 2005 роки.

З 1991 по 1994 роки вона була відповідальною за зв'язки з пресою та громадськістю посольства Німеччини у Вашингтоні.

Відома цитата Шмід: "Жінки – найкращі учасники переговорів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році мережу розлютила заява генсека ОБСЄ Гремінгера про ''Л/ДНР''.