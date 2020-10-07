Нобелівську премію з хімії вручили за редагування ДНК
Нобелівську премію в галузі хімії за 2020 рік отримали француженка Еммануель Шарпантьє і американка Дженніфер Дудна – за розвиток методу редагування генома.
Лауреаток оголосили 7 жовтня під час спеціальної пресконференції в Стокгольмі. Про це повідомляється в Twitter премії.
Підкреслюється, що науковиці Еммануель Шарпентьє і Дженніфер А. Дудна отримали нагороду за "переписування коду життя".
Зокрема, Шарпентьє і Дудна відкрили такий інструмент, як "генетичні ножиці" CRISPR/Cas9. Його дослідники можуть використовувати для зміни із надзвичайно високою точністю ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів.
Відомо, що ця технологія спричинила революцію в молекулярних науках про життя, відкрила нові можливості для селекції рослин, внесла свій вклад в інноваційні методи лікування раку та може втілити мрію про лікування спадкових хвороб.
Зауважимо, що Нобелівська премія-2020 року передбачає винагороду в розмірі 10 мільйонів шведських крон (майже $1,1 мільйон).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини, яку надали за відкриття вірусу гепатиту С.
А 6 жовтня Нобелівську премію з фізики вручили трьом вченим, які займаються дослідженням чорних дір.