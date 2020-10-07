Нобелівську премію з хімії вручили за редагування ДНК

Нобелівську премію в галузі хімії за 2020 рік отримали француженка Еммануель Шарпантьє і американка Дженніфер Дудна – за розвиток методу редагування генома.

Лауреаток оголосили 7 жовтня під час спеціальної пресконференції в Стокгольмі. Про це повідомляється в Twitter премії.

Підкреслюється, що науковиці Еммануель Шарпентьє і Дженніфер А. Дудна отримали нагороду за "переписування коду життя".

Вчені Шарпентьє і Дудна стали володарками Нобелівської премії з хмії Twitter The Nobel Prize

Зокрема, Шарпентьє і Дудна відкрили такий інструмент, як "генетичні ножиці" CRISPR/Cas9. Його дослідники можуть використовувати для зміни із надзвичайно високою точністю ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів.

Відомо, що ця технологія спричинила революцію в молекулярних науках про життя, відкрила нові можливості для селекції рослин, внесла свій вклад в інноваційні методи лікування раку та може втілити мрію про лікування спадкових хвороб.

Зауважимо, що Нобелівська премія-2020 року передбачає винагороду в розмірі 10 мільйонів шведських крон (майже $1,1 мільйон).

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