Нобелівську премію з фізики вручили дослідникам чорних дір

Нобелівську премію з фізики присуджено Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю і Андреа Гез, які займаються дослідженням чорних дір.

Про це повідомляється в Twitter премії. Зазначимо, що 6 жовтня в Швеції продовжився Нобелівський тиждень, в рамках якого буде названо імена лауреатів престижної нагороди в цьому році.

Володарів премії в галузі фізики, за традицією, номінували другими після вчених-медиків.

У 2020-му році її отримають Роджер Пенроуз із формулюванням "за відкриття того, що виникнення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності", а також Реінхард Гензел і Андреа Гез із формулюванням "за відкриття супермасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини, яку присудили за відкриття вірусу гепатиту С. Призовий фонд в 10 млн шведських крон ($1,1 млн) лауреати розділять порівну.