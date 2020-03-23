Нобелівський лауреат, Майкл Левітт, у вчорашньому інтерв'ю Los Angeles Times передбачив швидке закінчення пандемії коронавируса, закликав ЗМІ не створювати паніку як при кінці світу, порадив громадянам утриматися від групових зустрічей, а влада рекомендвував вживати адекватних заходів соціальної ізоляції щоб ефективно побороти пандемію і не зруйнувати економіку. (Переклад українською дивіться нижче.)

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--- Чому цей нобелівський лауреат пророкує більш швидке відновлення від наслідків коронавируса: "У нас все буде добре" ---

Майкл Левітт, лауреат Нобелівської премії і Стенфордський біофізик, почав аналізувати кількість випадків COVID-19 в світі в січні і правильно розрахував, що Китай впорається з піком спалаху коронавируса задовго до того, як це передбачили багато експертів в області охорони здоров'я.

Тепер він прогнозує аналогічний результат і в інших країнах.

Хоча багато епідеміологів попереджають про місяці чи навіть роки масових соціальних потрясінь і мільйони смертей, Левітт каже, що дані просто не підтримують такий жахливий сценарій, особливо в тих містах і країнах, де існують розумні заходи соціальної дистанціювання.

"Нам потрібно контролювати паніку", - сказав він. За великим рахунком "у нас все буде добре".

Ось що помітив Левіт в Китаї: 31 січня в країні сталося 46 нових смертей через коронавірус в порівнянні з 42 новими смертями 30 січня.

Хоча число щоденних смертей зросла, темпи цього зростання почали знижуватися. По суті, хоча машина все ще прискорювалася, вона не розганяла так швидко, як раніше.

"Це говорить про те, що темпи зростання числа смертей сповільняться ще більше протягом наступного тижня", - написав Левітт в звіті, який він відправив друзям 1 лютого, який був широко поширений в китайських соціальних мережах. І незабаром, за його прогнозом, число смертей буде зменшуватися з кожним днем.

Три тижні потому Левітт сказав в інтерв'ю China Daily News, що темпи зростання вірусу досягли піку. Він припустив, що загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Китаї в кінцевому підсумку складе близько 80 000 чоловік, при цьому загине близько 3250 чоловік.

Цей прогноз виявився на диво точним: за станом на 16 березня в Китаї налічувалося в цілому 80 298 випадків і 3245 смертей - в країні з населенням близько 1,4 мільярда чоловік, де щороку помирає близько 10000000 чоловік. Число нових заражених скоротилося приблизно до 25 в день, і з середи не було зареєстровано жодного випадку поширення серед внутрішнього населення (тільки від приїжджих з-за кордону - ред.).

Тепер Левітт, який отримав Нобелівську премію з хімії в 2013 за розробку складних моделей хімічних систем, бачить аналогічні поворотні моменти в інших країнах, навіть в тих, які не прийняли суворі заходи ізоляції, як зробив Китай.

Він проаналізував 78 країн з більш ніж 50 зареєстрованими випадками COVID-19 кожен день і бачить "ознаки одужання". Він не розглядає кумулятивні випадки, але число нових випадків щодня - і процентне збільшення цього числа з одного дня на наступний.

"Цифри все ще великі, але є явні ознаки уповільнення зростання".

В Ірані, наприклад, число недавно підтверджених випадків COVID-19 залишалося відносно незмінним минулого тижня, з 1133 в понеділок в 1148 в п'ятницю.

Звичайно, відновлення після первісного спалаху не означає, що вірус не повернеться Китай зараз бореться за те, щоб зупинити нові хвилі зараження, приходять з місць, де вірус виходить з-під контролю. Інші країни також зіткнуться з тією ж проблемою.

Левітт визнає, що його цифри не точні, і офіційне число випадків у багатьох областях занадто низька, тому що тестування не точно. Але навіть при неповних даних "постійне зниження означає, що є якась причина зниження, а не просто шум в цифрах", - сказав він.

Траєкторія смертей підтверджує його висновки, сказав він. Так само роблять дані про спалахи в обмежених місцях, таких як на круїзному кораблі Diamond Princess. 3711 чоловік на борту 712 були інфіковані і вісім померли. На його думку, цей ненавмисний експеримент з розповсюдження коронавируса допоможе дослідникам оцінити число загиблих в повністю інфікованої популяції.

Левітт сказав, що заходи соціальної дистанціювання мають вирішальне значення - особливо заборона на проведення великих зібрань - тому що вірус настільки новий, що населення не має імунітету до нього, а вакцина з'явиться багато місяців. "Зараз не час виходити випити зі своїми друзями".

Вакцинація проти грипу важлива, так як спалах коронавируса, що вибухнула в середині епідемії грипу, набагато швидше наповнює лікарні і збільшує ймовірність того, що коронавірус залишиться непоміченим. За його словами, це, ймовірно, було фактором в Італії, країні з сильним рухом проти вакцин.

Але він також звинувачує ЗМІ в тому, що вони викликали непотрібну паніку, зосередившись на неухильне зростання сукупного числа випадків і звертаючи увагу на знаменитостей, які заразилися вірусом. На відміну від цього, за даними CDC, з вересня від грипу захворіли 36000000 американців і загинуло, за оцінками, 22 000 чоловік, але про ці смерті майже не повідомляється.

Він побоюється, що заходи карантину, які привели до закриття великих секторів економіки, можуть призвести до катастрофи в їх власній кондиції, оскільки втрачені робочі місця ведуть до бідності та безнадії. Знову і знову, дослідники говорять, що рівень самогубств зростає, коли економіка не розвивається.

Левітт сказав, що вірус може зростати в геометричній прогресії тільки тоді, коли він не виявлений, і ніхто не намагається його контролювати. Це сталося в Південній Кореї, коли із запізненням дізналися про спалах через закритий культ, який відмовлявся повідомляти про хвороби.

"Людей потрібно вважати героями за те, що вони оголосили, що у них є цей вірус", - сказав він.

Мета повинна полягати в поліпшенні раннього виявлення - не тільки за допомогою тестування, але, можливо, за допомогою спостереження за температурою тіла, здійснює Китай, і негайної соціальної ізоляції.

Хоча рівень смертності від COVID-19, мабуть, значно вище, ніж від грипу, Левітт каже, що це, простіше кажучи, "не кінець світу".

Грунтуючись на досвіді круїзного корабля Diamond Princess, він оцінює, що ризикуючи зараженням новим коронавірусів подвоює ризик смерті людини протягом наступних двох місяців. Однак, більшість людей мають дуже низький ризик смерті протягом двомісячного періоду, і цей ризик залишається вкрай низьким, навіть коли подвоюється.

"Реальна ситуація не така жахлива, як деякі її описують", - сказав він.

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