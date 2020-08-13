Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка "піти, поки не пізно"

Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич вважає, що Олександр Лукашенко повинен піти з поста президента Білорусі, поки ще не пізно.

Як заявила вона в інтерв'ю Радіо Свобода, влада країни оголосила війну своєму народу.

"Я бачу, як на очах суспільство радикалізується. Тому що те, як поводиться ОМОН, ми навіть не могли собі уявити... Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але те, що у нас відбувається, коли стріляють в машину, де маленька дитина, і вона лежить вся в крові, коли вагітну жінку б'ють, затриманих душать колінами", – сказала Алексієвич.

За її словами, сьогодні людей хапають просто на вулиці, затримані сидять в спортзалах без їжі і води. "Я навіть не кажу про те, що відбувається вночі. Це просто військові дії", – підкреслила письменниця.

Вона додала, що білоруси постійно підкреслюють, що "ми мирні люди, ми не хочемо нікого вбивати, ми не хочемо нікого бити".

"А тут майже нелюдська, сатанинська лють, з якою діє ОМОН у нас, – мені важко повірити, що це білоруський ОМОН. Мені здається, що білоруські хлопці не могли так бити своїх мам і сестер. Це якось нереально. У маленьких містечках, де всі один одного знають, ОМОН відмовляється бити людей. Свої люди не хочуть бити своїх людей. А тут відбувається щось нереальне", – обурилася Алексієвич.

На її думку, "піти красиво" у Лукашенка вже не вийде, так як кров вже пролилася. "Іди, поки не пізно, поки ти не кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові", – звернулася Нобелівська лауреатка до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх.

Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів. До ранку ситуація заспокоїлася.