НЛО в небі налякало американців: реальне відео

У США користувачі соцмереж виклали кадри з відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитна куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.

Інцидент трапився ввечері 30 березня і викликав ажіотаж у мережі. Деякі користувачі навіть нафантазували, що це було НЛО.

Національна метеослужба в Таллахассі підтвердила, що метеор був зафіксований у південно-східній частині Сполучених Штатів.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у небі над Лос-Анджелесом (США) помітили таємничу кулю світла, яку прийняли за метеорит.

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