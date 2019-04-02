НЛО в небі налякало американців: реальне відео

У США користувачі соцмереж виклали кадри з відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитна куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.
Інцидент трапився ввечері 30 березня і викликав ажіотаж у мережі. Деякі користувачі навіть нафантазували, що це було НЛО.
Національна метеослужба в Таллахассі підтвердила, що метеор був зафіксований у південно-східній частині Сполучених Штатів.
Скріншот з відео
Can Somebody Explain This! # area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @ news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE- Jeffrey Cardona (@ jeffreycardona1) 31 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у небі над Лос-Анджелесом (США) помітили таємничу кулю світла, яку прийняли за метеорит.
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