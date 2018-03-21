"Низькопробний трилер": у Лаврова накинулися на Британію через Скрипаля

Міністерство закордонних справ Росії, коментуючи дії влади Великобританії у справі екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, заявило, що Лондон сам себе загнав у глухий кут.

Як заявив на брифінгу директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням МЗС Росії Володимир Єрмаков, "авантюра" з отруєнням Скрипаля абсолютно невигідна для РФ, передає РІА-Новини.

"Час іде. Вони самі себе загнали в глухий кут, на все більшу кількість виникнених питань, у кінцевому підсумку, будуть зобов'язані відповісти", - зазначив він.

Він вкотре відкинув причетність РФ до отруєння колишнього розвідника.

"Все більш очевидним стає те, що напад у Солсбері на Скрипаля - це, швидше за все, чергова грубо сфальсифікована, протиправна авантюра. Залишається лише розкрити, хто за цим стояв і яку мету переслідував. Ясно лише одне: Росія до цього абсолютно непричетна. Хоча б з однієї простої причини - для Росії така авантюра просто недопустима, вона за всіма параметрами нам не вигідна", - сказав він на брифінгу.

За його словами, Великобританія не ділиться із РФ відомостями, отриманими під час слідчих дій.

"Британці не діляться з нами навіть відомостями, отриманими в результаті їхніх слідчих дій, і взагалі не відповідають ні на які російські питання щодо (громадянки РФ) Юлії Скрипаль", - заявив Єрмаков.

За його словами, Москва здивована тим, що влада Британії в порушення міжнародних норм не надає консульського доступу до дочки Скрипаля. Він також зазначив, що у РФ немає ніяких достовірних відомостей про те, що сталося з дівчиною за останні два тижні.

"Це схоже на черговий низькопробний трилер, яким нас з вами і без того в надлишку постачає кінематограф, для цього не потрібно йти в дипломатію", - заявив він під час брифінгу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше 23 дипломата РФ виїхали з посольства в Лондоні через конфлікт між країнами після отруєння Скрипаля.