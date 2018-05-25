Низький Путін раптово "доріс" до Макрона: в мережі помітили прийом

У мережі був помічений черговий прийом команди президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, на спільному фото низькорослий російський президент раптом постав таким же високим, як і глава Франції Еммануель Макрон.

Дану деталь помітив український політолог Олексій Голобуцький.

"Плаваючий" ріст Путіна знову порадував: при 152 реальних і 170 номінальних сантиметрів зросту його примудрилися "дотягнути" до 179-сантиметрового Макрона", - написав він у своєму Telegram-каналі.

До

Після

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін часто потрапляє у курйозні ситуації через свого низького зросту. Глава російської держави завжди намагається здаватися вищим, ніж він є насправді.