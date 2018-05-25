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Низький Путін раптово "доріс" до Макрона: в мережі помітили прийом

81.6тЧитати новину російською

У мережі був помічений черговий прийом команди президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, на спільному фото низькорослий російський президент раптом постав таким же високим, як і глава Франції Еммануель Макрон.

Дану деталь помітив український політолог Олексій Голобуцький.

"Плаваючий" ріст Путіна знову порадував: при 152 реальних і 170 номінальних сантиметрів зросту його примудрилися "дотягнути" до 179-сантиметрового Макрона", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін часто потрапляє у курйозні ситуації через свого низького зросту. Глава російської держави завжди намагається здаватися вищим, ніж він є насправді.

Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон
Місце
Росія
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Duboiskiy Aleks
Duboiskiy Aleks
А фули. ЧисТой совок (догнать и перегнать)не,не самогон
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Ганин Александр
Ганин Александр
Рост у Путина 170,а не 152,152 это мелким он был бы)))
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Ole Oleg
Ole Oleg
Если верить ютубу, то это двойник Путина " Удмурт". У него рост - 172 см. Побоялся сам на встречу приехать?
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