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31 грудня • оновлено в 15:45
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Ніж в спину Путіна? Лукашенко пішов на спільну операцію з НАТО

4.4т
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Міністерство оборони Білорусі заявило про намір розширювати співпрацю з НАТО.

Про це повідомляє ТАСС. Відзначається, що взаємодія відповідає багатовекторній політиці білоруської держави, яка спрямована на підтримку дружніх і добросусідських відносин з іноземними партнерами.

Ніж в спину Путіна? Лукашенко пішов на спільну операцію з НАТО

focus.ua

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"Білорусія зацікавлена в підтримці і розвитку діалогу з НАТО. Це природно, враховуючи той факт, що альянс є військово-політичним актором світового рівня", – зазначено в заяві білоруського оборонного відомства.

При цьому в повідомленні також наголошується, що раніше начальник Генерального штабу Збройних сил країни Олег Бєлоконєв повідомляв про переговори з представниками НАТО про можливі формати військових маневрів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Росії Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко провели чергову телефонну розмову, в якій обговорили невирішені проблеми з інтеграцією. Російський глава знову говорив про білорусів, як про "братський народ".

Також на останньому саміті НАТО, який пройшов на початку грудня 2019 року в Лондоні, Північноатлантичний альянс визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО.

При цьому під час саміту генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг запевнив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО – це тільки питання часу.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Білорусь
Тег
НАТО
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ОБОСРАТЕЛь в Беларуси живёт 97% русскоязычного населения в отличае от вашего усраинско гадюшника, куда пойдёт этот усатый хо-хо-л это его дело.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Судя по вашему примеру ,этот усатый циган будет лет через 100 у сра-ке нато.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он если захочет то будет в НАТО так -же как ка-к-лы без срока давности, только с голой жо-по-й.
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