Уряд Грузії виступив з ініціативою заборонити використання в країні стягів держав, із якими Тбілісі перебуває в конфлікті або не має дипломатичних відносин.

Так, прапор Російської Федерації може виявитися під забороною. Як передає "Взгляд", із відповідною пропозицією виступила грузинська рада з геральдики при парламенті.

Близькі до парламенту джерела повідомили виданню, що депутати мають намір підтримати ініціативу. Коли саме буде розглядатися законопроект, поки невідомо.

Відзначимо, після військового конфлікту 2008 року, коли російські найманці вдерлися на територію країни, Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ, а також з країнами, які визнали Абхазію та Південну Осетію: Нікарагуа, Венесуелою, Республікою Науру і Сирією.

Президент Росії Володимир Путін Politeka

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Батумі (Грузія) розгорівся скандал через виступ на місцевому святі російського фольклорного колективу.

Артисти прийшли на захід із національною символікою РФ і виконували українські пісні, пропагуючи "дружбу народів". При цьому саме Росія розв'язала війни як у Грузії, так і в Україні.

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