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Ніж у спину Путіну: країна-сусід відвернулася від Росії

29.6тЧитати матеріал російською

Уряд Грузії виступив з ініціативою заборонити використання в країні стягів держав, із якими Тбілісі перебуває в конфлікті або не має дипломатичних відносин.

Так, прапор Російської Федерації може виявитися під забороною. Як передає "Взгляд", із відповідною пропозицією виступила грузинська рада з геральдики при парламенті.

Близькі до парламенту джерела повідомили виданню, що депутати мають намір підтримати ініціативу. Коли саме буде розглядатися законопроект, поки невідомо.

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Відзначимо, після військового конфлікту 2008 року, коли російські найманці вдерлися на територію країни, Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ, а також з країнами, які визнали Абхазію та Південну Осетію: Нікарагуа, Венесуелою, Республікою Науру і Сирією.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Politeka

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Батумі (Грузія) розгорівся скандал через виступ на місцевому святі російського фольклорного колективу.

Артисти прийшли на захід із національною символікою РФ і виконували українські пісні, пропагуючи "дружбу народів". При цьому саме Росія розв'язала війни як у Грузії, так і в Україні.

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Тема
Війна в Грузії
Місце
Грузія
Тег
Росія
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну уж если такая мощная держава, как Грузия (121-ое место по ВВП, у РФ- 9-ое) отвернулась, тогда "рашка фсе"!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Отметим, после военного конфликта 2008 года, когда российские наемники вторглись на территорию страны," ----------------------------------------------------- Совсем деградировала украинская журналистика. "Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел." ---------------------------- https://www.bbc.com/russian/international/2009/09/090930_eu_findings_summary.shtml
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Добрыня .
Добрыня .
Пигин Макс, Екатерина Харебава и Оксана Севастиди осуждены за то . что передали по телефону знакомым в Грузии о колонах военной техники которые двигались в сторону Грузии. Это было за месяц до войны. Так что не надо ля-ля, все уже знают о подлости рашиков.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури,вы что специально,стараетесь выглядеть придурковато???)))))))
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