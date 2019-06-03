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"Ніякої змови!" Трамп потролив опонентів, які погрожують імпічментом

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Президент США Дональд Трамп упевнений, що представники Демократичної партії не зможуть домогтися його імпічменту, так як у них немає для цього вагомих аргументів.

Таку думку він висловив у своєму Twitter. "Тим часом, демократи нічого не доб'ються у Конгресі. Вони лише топчуться на одному місці. Повертайтеся до роботи, у вас є, чим зайнятися!" – написав він.

При цьому американський лідер у черговий раз відкинув усі звинувачення щодо угоди з Кремлем на президентських виборах.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Ніякої змови, ніякого перешкоджання правосуддю, нічого!" – підкреслив Трамп, маючи на увазі результати розслідування стосовно втручання Росії у його предвиборну кампанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування Reuters /Ipsos показали, що ідею про оголошення імпічменту президенту США Дональда Трампа підтримують 45% американців.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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