"Ніякої змови!" Трамп потролив опонентів, які погрожують імпічментом

Президент США Дональд Трамп упевнений, що представники Демократичної партії не зможуть домогтися його імпічменту, так як у них немає для цього вагомих аргументів.

Таку думку він висловив у своєму Twitter. "Тим часом, демократи нічого не доб'ються у Конгресі. Вони лише топчуться на одному місці. Повертайтеся до роботи, у вас є, чим зайнятися!" – написав він.

При цьому американський лідер у черговий раз відкинув усі звинувачення щодо угоди з Кремлем на президентських виборах.

"Ніякої змови, ніякого перешкоджання правосуддю, нічого!" – підкреслив Трамп, маючи на увазі результати розслідування стосовно втручання Росії у його предвиборну кампанію.

NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, NO NOTHING! "What the Democrats are trying to do is the biggest sin in the impeachment business." David Rivkin, Constitutional Scholar. Meantime, the Dems are getting nothing done in Congress. They are frozen stiff. Get back to work, much to do!