Ніяких хрестів: новий прем'єр Іспанії публічно відрікся від Біблії

Новий прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який напередодні вступив на посаду, відмовився давати клятву на Біблії.

Також він зажадав прибрати всі хрести під час проведення церемонії, пише "Лента.ру".

Відзначається, що лідер соціалістів Санчес став першим атеїстом в історії Іспанії, що зайняв пост прем'єр-міністра.

46-річний Педро Санчес зайняв місце Маріано Рахоя, який покинув пост через корупційний скандал. Він отримав підтримку шести інших іспанських партій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії в Мадриді 30 травня по запиту Росії затримали фінансиста, засновника фонду Hermitage Capital Management і правозахисника, який звинувачував російську владу в убивстві юриста Сергія Магнітського.