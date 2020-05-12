"Ніщо не може вбити вірус": в ВООЗ повідомили невтішні дані про ліки від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що поки жодні з ліків не можуть повністю зупинити COVID-19, а розробка вакцини буде досить складною.

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Як повідомляє Reuters, прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу заявила, що всі існуючі зараз методи лікування нового коронавірусу можуть хіба що послабити хворобу, або скоротити її тривалість.

"У нас є деякі методи лікування, які знаходяться на ранніх стадіях досліджень. Вони обмежують тяжкість або тривалість захворювання. Але у нас немає нічого, що могло б убити або зупинити вірус", – сказала вона.

Також вона зазначила, що покладатися на винахід вакцини досить ризиковано. За словами Харріс, будь-який коронавірус – це дуже складний вірус, проти якого важко створити вакцину.

Маргарет Харріс

Проте зараз розробляється близько 100 потенційних вакцин, але на їх створення піде не менше року.

Раніше OBOZREVATEL писав про найперспективніших препаратах, які розробляються в різних країнах світу і можуть стати потенційним засобом від COVID-19.

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