Німеччину викрили в підготовці до ядерної війни

Німецькі ВПС готуються до можливої ядерної війни.

За інформацією Bild, секретні навчання під назвою "Стійкий полудень" почалися цього тижня. На них серед іншого відпрацьовується використання винищувачів-бомбардувальників, які в разі війни можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Як пише видання, цього року навчання проводяться на авіабазі Нерфеніх в землі Північний Рейн-Вестфалія.

"Одночасно в Бюхелі проходять навчання "Непохитний страж", на яких відпрацьовується оборона місцевої авіабази. За даними бундесверу, на навчаннях серед іншого тренується використання системи ППО Patriot", – йдеться в повідомленні.

Військові експерти відзначають, що на навчаннях "Стійкий полудень", які регулярно проводяться в жовтні, серед іншого відпрацьовується безпечне транспортування ядерної зброї США з підземних сховищ до літаків і її установка на винищувачі. Однак тренувальні польоти проходять без бомб. Інформації про сценарії навчань поки не було.

"На даний момент загроза ядерної війни вважається вищою, ніж в останні три десятиліття. Причиною насамперед є припинення дії договору про РСМД про відмову від ракет середньої дальності наземного базування, здатних нести ядерні боєголовки", – підкреслює таблоїд.

На думку військових експертів, тепер може виникнути нова гонка озброєнь. Так, США вже працюють над новою мобільною ракетною системою середньої дальності наземного базування, яка за часів договору про РСМД підпадала б під заборону.

"До того ж скоро може припинитися дія і останнього великого договору про роззброєння між Росією і США. Термін дії договору СНО-III щодо обмеження стратегічних ядерних озброєнь закінчується 5 лютого 2021 року", – нагадує видання.

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