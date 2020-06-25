Німеччину може "накрити" друга хвиля COVID-19: вірусолог забив на сполох

Осередки COVID-19 в Північному Рейні-Вестфалії та деяких районах Берліна можуть стати джерелами другої хвилі коронавірусу в Німеччині.

Про це заявив авторитетний німецький вірусолог Крістіан Дростен, який очолює Інститут вірусології берлінської університетської клініки Charité. У своєму щоденному подкасті він привів у приклад південні штати США, в яких незважаючи на спеку виникла "жахлива ситуація", причину якої вчений бачить в передчасному скасуванні карантинних обмежень, передає Daily Mail.

"Я не впевнений, що через місяць у нас все ще буде така мирна ситуація, як зараз, в плані епідемічної активності. Думаю, через два місяці у нас виникне проблема, якщо ми не включимо всі датчики тривоги знову", – сказав Дростен.

Він закликав громадськість надавати підтримку органам охорони здоров'я та продовжувати дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Відзначимо, в деяких районах Німеччини кількість хворих на коронавірус різко підскочила. Зокрема, на федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН: в Гютерсло і Варендорфі. Є ще кілька локальних спалахів в Берліні в окремих багатоповерхових будинках і кварталах в районах Нойкельн і Фрідріхсхайн.

dailymail.co.uk

Найтривожніша ситуація у Гютерсло, де протягом останніх семи днів було зареєстровано 338 нових випадків інфекції на 100 тисяч жителів.

Епіцентром спалаху став найбільший в Німеччині м'ясокомбінат фірми Tönnies, на якому з 7000 зайнятих інфікованими виявилися більше 1700 працівників. Скільки членів своїх сімей вони встигли заразити, ще не відомо. Тести, які влада хоче зробити в Гютерсло обов'язковими, тільки почалися.

Станом на 25 червня в Німеччині офіційно підтверджено 193 тисячі хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Німеччини через коронавірус прогнозує в 2020 році найглибшу рецесію за весь післявоєнний період.