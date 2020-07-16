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Німеччина заявила про готовність протистояти російській агресії

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Пані міністр оборони ФРН наголосила на неприпустимості агресивної поведінки Росії

Пані міністр оборони ФРН наголосила на неприпустимості агресивної поведінки Росії. br.de

Німеччина готова захистити себе і своїх партнерів від агресивних дій Росії, яка нехтує правами інших країн на самовизначення.

Про це заявила пані міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер в інтерв'ю виданню Zeit. Вона зазначила, що вся центральна і східна Європа перебуває в зоні досяжності російських ракет.

"Російське керівництво відстоює свої інтереси – які б історичні витоки вони не мали, – дуже агресивно. За сумнівних обставин, нехтує правом інших країн на самовизначення, що є несумісним із нашим післявоєнним порядком і нашими цінностями", – додала пані міністр.

Також вона заявила про необхідність "розумного сусідства" з Росією.

"Водночас ми повинні протиставляти домаганням нинішнього керівництва РФ ясну позицію: ми обороноздатні і за сумнівних обставин готові себе захищати. Ми бачимо, що робить Росія, і ми не дозволимо російському керівництву повторювати це", – наголосила Крамп-Карренбауер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг навесні 2015 року, але рішення з цього питання поки не ухвалено.

Німеччина
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