Німеччина запропонувала ЄС нові санкції проти Росії через хакерів

Уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг навесні 2015 року, але рішення з цього питання поки не прийнято.

Про це повідомило 12 липня DW з посиланням на копію офіційної відповіді німецького уряду на так званий малий запит фракції Лівої партії в парламенті ФРН.

У відповіді йдеться про те, що "федеральний уряд обгрунтував пропозицію про введення санкцій в рамках ЄС матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел".

Якщо країни ЄС приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування режиму санкцій ЄС за кібератаки.

Нагадаємо, Німеччина вважає, що до кібератаки на Бундестаг в квітні-травні 2015 року причетна російська військова розвідслужба ГРУ.

Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, який "в якості члена хакерської групи АРТ28 імовірно керував кібератакою". Також він оголошений в розшук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бадин є одним із сімох співробітників ГРУ, яких в США підозрюють у ряді кібератак, в тому числі у втручанні в американські вибори.

У травні Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг.