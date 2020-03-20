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20 березня • оновлено в 16:49
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Німеччина вводить заборону на пересування людей: де будуть діяти обмеження

1.7т
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Баварія стала першою федеральною землею Німеччини, яка вводить обмеження на пересування людей через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє Süddeutsche Zeitung, з 21 березня залишати свої будинки жителям Баварії дозволено лише з поважних причин.

Перша федеральна земля Німеччини обмежила пересування людей

Перша федеральна земля Німеччини обмежила пересування людей

До таких причин належать робота, покупки товарів першої необхідності, відвідування лікаря і аптеки, допомога іншим, відвідування "партнерів по життю", а також спорт і прогулянки на свіжому повітрі – але тільки ізольовано або з людьми, з якими проживає людина.

Крім того, з опівночі будуть закриті всі ресторани. Протягом наступних 14 днів заклади харчування працюватимуть тільки на доставку або замовлення "з собою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці склали список з 12 кроків, які повинні негайно вжити уряди, щоб уникнути масових смертей від коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Теги
карантин вірус
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