Німеччина викликала посла РФ через хакерську атаку на Бундестаг: ситуація загострюється
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг у квітні 2015 року.
Як повідомила пресслужба МЗС ФРН, держсекретар відомства Мігель Бергер запросив посла РФ Сергія Нечаєва для розмови й від імені німецької влади суворо засудив хакерську атаку.
У Німеччині вважають, що до зламу мереж їхнього парламенту причетні росіяни, які пізніше передали отримані дані спецслужбам РФ.
За словами дипломатів, німецька влада готова застосувати санкції ЄС проти відповідальних за злам Бундестагу, включно з громадянином РФ Дмитром Бадіним.
"Його підозрюють в організації кібератаки та участі в хакерському угрупованні APT28. У нас є надійні докази, що він також був у російських спецслужбах в момент скоєння атаки", – стверджують в МЗС.
У відомстві підкреслили, що Німеччина зберігає за собою право вжити додаткових заходів, якщо розслідування атаки виявить будь-які нові факти.
Також слідство вважає, що кібератака може бути якось пов'язана з убивством грузинського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні 23 серпня 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Бадін є одним із семи співробітників ГРУ, яких у США підозрюють у низці кібератак, зокрема у втручанні в американські вибори.
Німеччина оголосила Бадіна в розшук за підозрою в організації кібератаки на Бундестаг.