Німеччина викликала посла РФ через хакерську атаку на Бундестаг: ситуація загострюється

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг у квітні 2015 року.

Як повідомила пресслужба МЗС ФРН, держсекретар відомства Мігель Бергер запросив посла РФ Сергія Нечаєва для розмови й від імені німецької влади суворо засудив хакерську атаку.

У Німеччині вважають, що до зламу мереж їхнього парламенту причетні росіяни, які пізніше передали отримані дані спецслужбам РФ.

Хакери атакували Бундестаг у квітні 2015 року

За словами дипломатів, німецька влада готова застосувати санкції ЄС проти відповідальних за злам Бундестагу, включно з громадянином РФ Дмитром Бадіним.

"Його підозрюють в організації кібератаки та участі в хакерському угрупованні APT28. У нас є надійні докази, що він також був у російських спецслужбах в момент скоєння атаки", – стверджують в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Німеччина зберігає за собою право вжити додаткових заходів, якщо розслідування атаки виявить будь-які нові факти.

Також слідство вважає, що кібератака може бути якось пов'язана з убивством грузинського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні 23 серпня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Бадін є одним із семи співробітників ГРУ, яких у США підозрюють у низці кібератак, зокрема у втручанні в американські вибори.

Німеччина оголосила Бадіна в розшук за підозрою в організації кібератаки на Бундестаг.

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