Німеччина відправила дані по отруєнню Навального в ОЗХЗ

Карина Бондаренко Світ 07:24, 10.09.2020

Міністерство оборони Німеччини відправило дані про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Організацію по забороні хімічної зброї.

У відомстві зазначили, що передавати дані безпосередньо Росії не будуть, оскільки вона і так є членом ОЗХЗ, повідомляє видання Der Standard.

Представник кабінету міністрів Німеччини Мартіна Фіц підкреслила, що "інформація, яка потрібна зараз, є у Росії, а не у Німеччини".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих у Олексія Навального.

  • Військові експерти прийшли до висновку, що він був отруєний речовиною з групи "Новачок".

  • Канцлер і уряд ФРН обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів по ЄС і НАТО.

  • Навальному стало погано 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську.

Коментувати
Світ

Дивіться також

САП офіційно повідомила стороні захисту про закриття справи "Роттердам+"

В Україні можуть ввести режим "червоної" зони по всій країні: МОЗ назвало умови

ОПУ про інспекцію з бойовиками: юридично – це ОБСЄ, але в супроводі представників сторін

Помер ветеран АТО, який поскандалив на Донбасі із Зеленським

Провал исполнения Гособоронзаказа-2020