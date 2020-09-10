Німеччина відправила дані по отруєнню Навального в ОЗХЗ

Міністерство оборони Німеччини відправило дані про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Організацію по забороні хімічної зброї.

У відомстві зазначили, що передавати дані безпосередньо Росії не будуть, оскільки вона і так є членом ОЗХЗ, повідомляє видання Der Standard.

Представник кабінету міністрів Німеччини Мартіна Фіц підкреслила, що "інформація, яка потрібна зараз, є у Росії, а не у Німеччини".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих у Олексія Навального.

Військові експерти прийшли до висновку, що він був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Канцлер і уряд ФРН обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів по ЄС і НАТО.

Навальному стало погано 20 серпня. Літак, на якому летів політик, екстрено сів в Омську.

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