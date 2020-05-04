Німеччина відкрила школи, а Іспанія – магазини: в Європі почали знімати суворий карантин

В Європі з понеділка, 4 травня, деякі країни стали поступово знімати карантинні заходи через пандемію COVID-19.

Влада дозволила внутрішні переміщення по країні та почали відкриватися підприємства, пише Daily Mail.

ІТАЛІЯ

Італійцям вперше за дев'ять тижнів дозволили відвідувати родичів. В країні запрацювали підприємства та будівельні майданчики.

Кафе та бари все ще закриті, але ресторанам дозволили видавати їжу на виніс. Населення має право відвідувати парки, але необхідно носити маски в громадських місцях.

Влада рекомендувала не використовувати громадський транспорт.

Карантин в Європі

НІМЕЧЧИНА

У Німеччині відновили діяльність шкіл, щоб старшокласники змогли підготуватися до літніх іспитів. На відміну від деяких країн, як-от Данія та Франція, які першими відкривають початкові класи, у Німеччині на дистанційці залишаються найменші учні.

ПОРТУГАЛІЯ

У країні змінили надзвичайний стан і дозволили відкривати невеликі магазини, перукарні та автосалони. Водночас діє масковий режим, за порушення – штраф 350 євро.

Встановлено, що магазини не можуть відчинятися до 10:00 ранку та повинні забезпечувати заходи соціального дистанціювання. Перукарні та салони краси мають право приймати клієнтів тільки за попереднім записом.

ІСПАНІЯ

В Іспанії також дозволили відкрити невеликі магазини. А в перукарні та салони краси вдасться потрапити тільки за попереднім записом.

Школи для старших класів відкриються лише 18 травня, дистанційно навчатися продовжать учні початкової та середньої школи.

Музеї, бари, ресторани та художні галереї також відчинять свої двері з 18 травня.

Спортивні заходи, включно з футболом, мають намір відновити в останні вихідні місяця.

ГРЕЦІЯ

У Греції дозволили виходити зі своїх будинків, але не можна покидати регіон свого проживання. З 4 травня запрацювали деякі роздрібні магазини, зокрема книжкові, та перукарні. Школи мають намір відкрити з 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі деякі країни почали знімати обмеження карантину, дозволивши людям відвідувати парки та сквери.

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