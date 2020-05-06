Німеччина суттєво послаблює карантин: що дозволять у травні

Німеччина готується до другого етапу зняття обмежень, які були введені через епідемію коронавірусу COVID-19.

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Рішення було погоджено під час наради в телефонному режимі між канцлером Ангелою Меркель і прем'єр-міністрами 16 федеральних земель, пише DW.

Так, влада дозволить відкрити всі магазини і займатися масовим та професійним спортом на відкритому повітрі.

При цьому триватимуть правила соціального дистанціювання, ці заходи діятимуть до 5 червня. Щоправда тут теж є послаблення: найближчим часом буде дозволено зустрічатися родичам, які проживають в двох різних домогосподарствах. По всій Німеччині повинні бути ослаблені обмеження на відвідування лікарень і будинків престарілих. Федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія і Баварія, найбільш постраждалі від пандемії коронавірусу, дозволили це вже починаючи з 5 травня.

Влада земель зможе сама визначати подальші кроки щодо ослаблення карантину. Це стосується, зокрема, поступового відновлення роботи дитячих садків та початкових і середніх шкіл, ресторанів і кафе.

У другій половині травня 36 футбольних клубів першої та другої бундесліги відновлять проведення матчів. Точна дата ще не визначена, але однозначно ігри проводитимуться без глядачів.

Також погоджено критерій, згідно з яким, федеральні землі знову можуть ввести локдаун. Це станеться в тому випадку, якщо протягом семи днів будуть фіксуватися більше 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він повинен бути готовий до роботи в нових умовах.

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