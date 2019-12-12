Німеччина спіймала Путіна на нахабній брехні на "нормандському саміті"

Німеччина офіційно спростувала заяву президента Росії Володимира Путіна про вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Так, на "нормандській зустрічі" в Парижі Путін розповідав, що Москва зверталася до німецької влади про видачу Хангошвілі. Однак останні цю інформацію спростували, передає DW.
"У нас немає ніяких даних про подібний запит щодо екстрадиції", – повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
Водночас чиновник зазначив, що Німеччина закликає Росію до співпраці.
"Ми закликаємо російську сторону до співпраці (в питанні розслідування берлінського вбивства – Ред.) та просимо надати нам інформацію, наявну в розпорядженні Росії. Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", – заявив Зайберт.
Володимир Путін
Як повідомляв OBOZREVATEL:
40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрелив у голову, після чого швидко поїхав геть.
Росіянин Вадим Красиков (Соколов), підозрюваний у вбивстві активіста і колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні, міг бути причетний ще до кількох гучних злочинів.
Розслідування злочину планує взяти на себе Федеральна прокуратура країни. Це означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють іноземні спецслужби в організації того, що трапилося.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства Хангошвілі.
Також Німеччина висилає з країни двох співробітників посольства Росії, яких підозрює в роботі на російську розвідку.
Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що цим злочином президент Володимир Путін "надіслав чорну мітку" німецькому керівництву.
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