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12 грудня • оновлено в 11:17
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Німеччина спіймала Путіна на нахабній брехні на "нормандському саміті"

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Німеччина офіційно спростувала заяву президента Росії Володимира Путіна про вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Так, на "нормандській зустрічі" в Парижі Путін розповідав, що Москва зверталася до німецької влади про видачу Хангошвілі. Однак останні цю інформацію спростували, передає DW.

"У нас немає ніяких даних про подібний запит щодо екстрадиції", – повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

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Водночас чиновник зазначив, що Німеччина закликає Росію до співпраці.

"Ми закликаємо російську сторону до співпраці (в питанні розслідування берлінського вбивства – Ред.) та просимо надати нам інформацію, наявну в розпорядженні Росії. Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", – заявив Зайберт.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Німеччина
Тег
нормандський формат
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
все услышали тон в высказываниях Путина - мол мы делали запросы, а раз не получилось - то все кто против России где то скрываются будут ун.ичтожены в местных бан.дитск.их разборках, вот и ф.рицы дали заднюю, комментарии излишни!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству ..." Россия вам и по МН-17 многое предоставила, а толку?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ще не вмерла, ти про "свідчення" Карлоса, чи "фото" з супутника?
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