Німеччина спіймала Путіна на нахабній брехні на "нормандському саміті"

Німеччина офіційно спростувала заяву президента Росії Володимира Путіна про вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Так, на "нормандській зустрічі" в Парижі Путін розповідав, що Москва зверталася до німецької влади про видачу Хангошвілі. Однак останні цю інформацію спростували, передає DW.

"У нас немає ніяких даних про подібний запит щодо екстрадиції", – повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Водночас чиновник зазначив, що Німеччина закликає Росію до співпраці.

"Ми закликаємо російську сторону до співпраці (в питанні розслідування берлінського вбивства – Ред.) та просимо надати нам інформацію, наявну в розпорядженні Росії. Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", – заявив Зайберт.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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