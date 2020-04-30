Німеччина почала тестувати вакцину проти COVID-19 на людях

Світ 16:22, 30.04.2020 Оновлено: 16:48, 30.04.2020

У Німеччині почалися клінічні випробування потенційної вакцини проти коронавірусу на людях.

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Дослідження проводить німецька компанія BioNtech спільно з американським фармацевтичним гігантом Pfizer, повідомляє CNN.

"Дванадцять учасників дослідження були вакциновані експериментальним препаратом BNT162 в Німеччині з початку дослідження 23 квітня 2020 року", – йдеться в повідомленні компанії.

Німеччина проводить випробування вакцини від коронавірусу
pixabay

Наступного тижня такі ж випробування почнуть проводити і в США. Якщо вони виявляться успішними, вакцина може бути готова до екстреного застосування вже восени.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, масове виробництво вакцини від COVID-19 може бути налагоджене тільки до кінця 2021 року.

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