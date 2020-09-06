Німеччина пішла назустріч Росії у справі Навального

Хайко Маас заявив, що Німеччина задовольнила запит Росії щодо взаємної допомоги у справі Навального.

Влада Німеччини давно задовольнила запит Росії щодо взаємної правової допомоги в справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в ефірі телеканалу ARD. Він уточнив, що немає жодних причин не задовольняти запит російської сторони.

Міністр додав, що про це було сказано російському послу, викликаному в МЗС Німеччини.

Однак зараз тривають обстеження Навального в клініці Charité.

"Зараз йде обстеження в берлінській клініці Charité. Але ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією з цього запиту", – підкреслив Маас.

Він також зазначив, що необхідно узгодити питання обміну інформацією з медичними працівниками клініки.

"У результатах досліджень мова йде про особисті дані, дозвіл повинен дати той, кому вони належать", – додав він.

В неділю, 6 вересня, прессекретарка російського МЗС Марія Захарова звинуватила Німеччину в нібито затягуванні процесу розгляду клопотання про надання правової допомоги у справі Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія відкинула пропозицію президента російської Національної медичної палати Леоніда Рошаля щодо створення спільної експертної групи лікарів.

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