Німеччина і Франція ввели жорсткий карантин

У Франції та Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

Французький президент Еммануель Макрон оголосив, що обмежувальні заходи набудуть чинності з 30 жовтня і діятимуть до 1 грудня, передає Reuters.

Вийти з дому можна буде тільки на роботу, до лікаря, близького родича, за продуктами або щоб погуляти недалеко від місця проживання. Але для цього знадобиться спеціальне посвідчення.

Бари і ресторани не працюватимуть. Також будуть забороненими публічні збори й виїзд зі свого регіону.

Продовжать працювати школи й буде дозволено відвідування в будинках для людей похилого віку.

"Я вирішив, що треба з п'ятниці ввести ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", – сказав глава держави.

Водночас він наголосив, що внутрішні кордони Євросоюзу залишаться відкритими.

Рішення буде переглянуто через два тижні. Якщо ситуація поліпшиться, то влада трохи пом'якшить обмеження.

У Німеччині карантин набуде чинності з 2 листопада і триватиме щонайменше до грудня.

Зокрема, у країні буде закрито ресторани, кінотеатри та фітнес-центри. Людям буде дозволено збиратися групами не більше ніж 10 осіб.

Водночас школи й дитячі сади продовжать роботу за умови дотримання гігієнічних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішучі заходи через COVID-19 ввели Іспанія, Італія, Велика Британія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.