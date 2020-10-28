Німеччина і Франція ввели жорсткий карантин
У Франції оголошено загальнонаціональний карантин, який передбачає низку серйозних обмежень
У Німеччині заходи будуть більш м'якими
У Франції та Німеччині ввели карантин через зростання захворюваності на коронавірус.
Французький президент Еммануель Макрон оголосив, що обмежувальні заходи набудуть чинності з 30 жовтня і діятимуть до 1 грудня, передає Reuters.
Вийти з дому можна буде тільки на роботу, до лікаря, близького родича, за продуктами або щоб погуляти недалеко від місця проживання. Але для цього знадобиться спеціальне посвідчення.
Бари і ресторани не працюватимуть. Також будуть забороненими публічні збори й виїзд зі свого регіону.
Продовжать працювати школи й буде дозволено відвідування в будинках для людей похилого віку.
"Я вирішив, що треба з п'ятниці ввести ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", – сказав глава держави.
Водночас він наголосив, що внутрішні кордони Євросоюзу залишаться відкритими.
Рішення буде переглянуто через два тижні. Якщо ситуація поліпшиться, то влада трохи пом'якшить обмеження.
У Німеччині карантин набуде чинності з 2 листопада і триватиме щонайменше до грудня.
Зокрема, у країні буде закрито ресторани, кінотеатри та фітнес-центри. Людям буде дозволено збиратися групами не більше ніж 10 осіб.
Водночас школи й дитячі сади продовжать роботу за умови дотримання гігієнічних вимог.
Як повідомляв OBOZREVATEL, рішучі заходи через COVID-19 ввели Іспанія, Італія, Велика Британія, Ірландія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Польща та Греція.