Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Німеччина і Франція проведуть саміт "нормандського формату" щодо України: що відомо

391 Читати матеріал російською

Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" щодо України в Парижі.

Захід заплановано на найближчий час. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на прес-конференції на полях саміту G7, передають "РИА Новости".

Німеччина і Франція проведуть саміт "нормандського формату" щодо України: що відомо

Колаж

"Ми, Франція і Німеччина, підкреслили, що хочемо дуже скоро зараз, після підготовчої зустрічі радників і, відповідно, міністрів закордонних справ, хочемо саміт із російським та українським президентами. Ми давно говорили про те, що, оскільки попередня зустріч проходила в Берліні, то ця пройде в Парижі", – сказала Меркель.

Новина доповнюється...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Ангела Меркель
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...