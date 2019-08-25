Німеччина і Франція проведуть саміт "нормандського формату" щодо України: що відомо

Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" щодо України в Парижі.

Захід заплановано на найближчий час. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на прес-конференції на полях саміту G7, передають "РИА Новости".

Колаж

"Ми, Франція і Німеччина, підкреслили, що хочемо дуже скоро зараз, після підготовчої зустрічі радників і, відповідно, міністрів закордонних справ, хочемо саміт із російським та українським президентами. Ми давно говорили про те, що, оскільки попередня зустріч проходила в Берліні, то ця пройде в Парижі", – сказала Меркель.

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