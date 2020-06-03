Нікотин "конкурує" з коронавірусом і блокує його: в Ізраїлі прийшли до несподіваних висновків

Команда вчених з Ізраїлю в ході дослідження з'ясували, що нікотин "конкурує" з коронавірусом за зв'язування з клітинами в організмі і блокує його проникнення.

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За ще однією з версій нікотин, блокуючи протизапальні цитокіни, "попереджає" виникнення цитокінового шторму, гіпертрофованого прояву імунітету, який може вбити тих, хто заразився, пише Daily Mail.

Нікотин "конкурує" з коронавірусом і блокує його

Такі припущення дослідники отримали, коли виявилося, що серед ізраїльтян з коронавірусом курцями були 9,8%. Серед тих, чий тест на COVID-19 виявився негативним – 18,5%. При цьому загальна частка курців в популяції становить 19%.

Третя теорія вчених з цього приводу – нікотин зменшує кількість рецепторів АСЕ-2, з якими зв'язується коронавірус для зараження клітин.

Також існує четверте припущення: коронавірус проникає в організм через розташовані біля носа і рота нікотинові ацетилхолінові рецептори, а нікотин йому в цьому заважає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що журналіст видання The Independent Джек Соммерс взяв участь у випробуванні вакцини від коронавірусу і розповів про побічні ефекти.