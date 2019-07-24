"Нікому не відповідають": у Росії розсекретили дані про стан президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов після повідомлень про його смерть 21 липня, досі не з'явився на публіці, хоча пройшло вже три дні.

Провідні зарубіжні посольства намагаються через усілякі канали дізнатися про долю глави республіки, але офіційний Ашхабад мовчить, написали автори російського телеграм-каналу "Незигарь".

"З Ашхабада зливають інформацію, що Бердимухамедов нині в Німеччині, де супроводжує важкохвору матір. Представники його сім'ї дійсно перебувають у Німеччині ще з 12 липня. Також є чутки, що на лікуванні й сам президент. У нього нібито серйозні проблеми з нирками. Після чуток про його смерть, він вже три дні не з'являється на публіці. Всі мовчать", – констатували автори каналу.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов супутник Вірменія

За їхніми словами, багатьох насторожує ще й те, що спроби офіційних структур зарубіжних країн зв'язатися з Бердимухамедовим по телефону фактично закінчилися нічим.

"Лукашенко другу добу намагається додзвонитися до президента Бердимухамедова і та сторона не може з'єднати. Сім'я Лукашенка має в Туркменістані бізнес-проекти. Білоруське посольство в Ашхабаді не може дати точну інформацію, куди зник лідер Туркменістану. Немає інформації і в російському посольстві", – підсумували в Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов не помер, а поїхав до Німеччини, де лікується його мати. Про це стало відомо з джерел у політичних колах країни.

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